Жители Максимовой дачи могут остаться без воды

Жители частного сектора в районе Максимовой дачи рискуют остаться без воды и единственной дороги в город. На улице Каштановая в районе Максимовой даче еще в 50-х годах прошлого

века сотрудникам Севастопольского Лесхоза выделили жилье в бывших хозяйственных постройках, которые сами работники перестроили в дома.

Теперь данная территория попала в границы ООПТ «Максимова дача», а сотрудники ГБУ «Экоцентр» предупреждают жильцов, что они проживают в своих домах незаконно и угрожают отрезать им водовод, ведущий от одного из прудов на территории усадьбы.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Севастополя по градостроительству и

земельным вопросам Андрей Куринов встретился с жителями Максимовой дачи.

Пруд, из которого людям поступает вода, зарос водорослями, забит мусором, в нем купают лошадей и собак. Сотрудники ГБУ «Экоцентр» установили шлагбаум на единственной дороге, ведущей через Максимову дачу к домам на улице Каштановая.

Сами дома старые, к ним не подведен газ, нет наружного освещения. Единственная подъездная дорога со значительным уклоном, по ней трудно ходить пожилым жителям домов.

Депутат намерен принять все возможные меры, чтобы помочь местным жителям.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения ЛДПР (и фото)