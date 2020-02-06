Студенты СевГУ проектируют виртуальный чум

Представители СевГУ и города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа обсудили ход работ по проектированию VR-чума. Проект направлен на сохранение культуры малочисленных народов Арктики.

Прототип чума будет представлен уже в апреле. По словам руководителя проекта, к концу года на платформе «Народы Арктики VR» будут представлены несколько инсталляций.

Планируется создать не только виртуальный чум ханты-оленевода, но и инсталляцию жилища ханты-рыболова. Руководит проектной группой старший преподаватель кафедры «Информационные системы» Ирина Дымченко.

Проект уже стал междисциплинарным, ИТ перемешивается с исторической и культурной канвой.

Новый член проектной команды — Анна Сатруева — педагог дополнительного образования, коренной житель Севера, носитель культуры, представитель народа ханты. Она активно консультирует

разработчиков.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)