Проект Генплана Севастополя может появиться к концу текущего года

Прошлый проект морально устарел

Проект Генплана Севастополя находится в стадии актуализация Генплана. Его подготовка ведется совместно с НИИ Генплана Москвы. Об этом сегодня, 28 июня, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор отметил, что в этом году Генплан принят не будет.

«Ведутся работы, чтобы актуализировать и представить этот документ, готовый к началу процедур согласования. Работа будет завершена к декабрю текущего года. В следующем году нам понадобится где-то полгода , чтобы пройти все согласовательные процедуры, в том числе и повторные общественные слушания, как гласит закон Севастополя», — рассказал Развожаев.

Напомним, в Севастополе прошли обсуждения правил землепользования и застройки. Поступило около 10 тысяч замечаний от жителей, и к сентябрю, как обещал глава города, их все должны обработать.

Ольга Сурикова