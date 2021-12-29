В Севастополе разрешили селиться в гостиницы без предъявления QR-кодов

Севастополь стал территорией без qr-кодов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил обязательное требование для постояльцев гостиниц предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании при заселении. Им были внесены соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе.

Пресс-служба правительства уточнила, что введенный в июле пункт о необходимости предъявления совершеннолетними постояльцами сертификатов о вакцинации от коронавируса, отрицательных ПЦР-тестов или справок о наличии антител в крови отменяется.

Напомним, ранее в Севастополе отменили требование о необходимости предъявлять QR-коды при посещении общественных мест – заведений общепита, театров, кинотеатров.

Ольга Сурикова