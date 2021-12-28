В Севастополе два человека погибли в ДТП с бетоновозом

Причина ДТП устанавливается

В Севастополе сегодня, около 16:00, на улице Готская произошло ДТП, в котором погибли два человека. Автомобиль «Subaru» врезался в автобетоновоз КАМаз.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки и его 43-летний пассажир погибли на месте. 50-летний водитель грузовика не пострадал», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Ольга Сурикова