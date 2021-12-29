В Севастополе коронавирус снизился до отметки в 50 человек в сутки

Смертность растет

В Севастополе по состоянию на 29 декабря зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

87 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 5 человек в возрасте от 53 до 94 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 602 человека.

В настоящий момент выздоровели 49 764 человека, 1 835 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 29 декабря сделали прививку от коронавируса 273 662 человека. Второй этап вакцинации прошли 259 607 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 29 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.