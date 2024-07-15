В Севастополе разработали правила поведения в общественном транспорте при объявлении сигнала «воздушная тревога» и «баллистика»

В департаменте транспорта Севастополя разработали памятки, которые будут размещены в общественном транспорте для пассажиров и проведен инструктаж для работников транспортных предприятий.

В частности, в ходе аппаратного совещания у губернатора Севастополя Михаила Развожаева было отмечено, что порядок действий при двух сигналах отличается только тем, что при воздушной тревоге пассажирам рекомендовано покинуть транспортное средство и идти в ближайшее укрытие. При объявлении сигнала «баллистика» следует остаться в ТС и занять место в салоне желательно подальше от окон — в проходе.

Водитель при сигнале «Балистика» принимает немедленные меры для того, чтобы остановить ТС, занимает правый ряд.

На автовокзала при воздушной тревоге все направляются в здание МФЦ через дорогу, где расположено убежище. При сигнале «баллистика» всем необходимо оставаться внутри и отойти от окон. Люди, которые уже успели зайти в автобус — должны остаться в автобусах.

Также уже 1304 человека сотрудников транспортных предприятий прошли курсы оказания первой медицинской помощи. Направлено еще 48 человек на обучение. К концу июля планируется обучить порядка 2 тысяч человек, в том числе и водителей, и кондукторов. Также каждое ТС будет оснащено аптечкой, было сообщено сегодня в ходе аппаратного совещания у губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Кроме того, было подчеркнуто, что паром и катер при сигнале «Баллистика» продолжают движение до швартовки. При этом при объявлении сигнала «баллистика» пассажиры остаются внутри катера или парома, главное — покинуть палубу.

Напомним, в Севастополе ввели штрафы за отказ в укрытии во время сигнала «воздушная тревога».

Ольга Сурикова

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