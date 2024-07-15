В России запретят усыновление в страны, где разрешена смена пола

В России приступили к рассмотрению важного законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Это решение нашло широкую поддержку и направлено на защиту традиционных ценностей.

В России уже приняты решения о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола.

Новый законопроект предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам стран: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других.

В Европе и США процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, стимулируемые государствами. В США количество таких операций ежегодно увеличивается на 12% и исчисляется десятками тысяч. В Европе чаще всего меняют пол в Германии и Нидерландах.

Принимаемый закон поможет защитить детей и обеспечить их безопасность.

Анна Левина