В Севастополе домофоны начали размыкаться при сигнале воздушной тревоги

В Севастополе начался монтаж новой системы на домофоны, которая будет открывать двери при сигнале воздушной тревоги.

«Цифровые и аналоговые уже работают в этом режиме. Прошли испытания в выходные во время сигналов воздушной тревоги уже в районе Горпиченко, Фадеева», — отметил и.о.замгубернатор Евгений Горлов.

Сейчас устроено таким образом что дежурный и ЕДДС, получив сигнал оперативном режиме, дает команду и, благодаря соответствующему оборудованию, и теми, кто предоставляет услугу по размыкателям, они сразу автоматически запускаются после получения сигнала. Сейчас проводятся работы по установке такого оборудования.

На данный момент уже можно использовать 160 домофонов с такими размыкателями. А планируется их подключить 6 тысяч, уточнил Горлов.

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Ольга Сурикова

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