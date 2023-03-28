В Севастополе разбираются, кто начал рыть на песчаном пляже на Северной стороне

Специалисты Севприроднадзора проведут проверку информации появившейся в интернете о том, что неизвестными начаты земляные работы прямо на песчаном пляже с применением тяжелой техники на территории между пансионатом «Лазурь» и СНТ «Лесовод» на Северной стороне.

Ведомству предстоит установить, допущен ли факт нарушений природоохранного законодательства.

Пока же есть ответ департамента городского хозяйства о том, что там «по предварительной информации, эти работы ведет садовое товарищество».

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Ольга Сурикова