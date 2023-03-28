В Севастополе родители просят закрыть проезд машин к гимназии на проспекте Победы

В Севастополе проход к гимназии №10 на проспекте Победы является небезопасным, так как родители школьников пытаются подъехать на машинах прямо к воротам.

А после этого не могут разъехаться и создают аварийные ситуации. Обеспокоенные жители переживают за детей, которые идут пешком в учебное заведение, они постоянно подвергаются опасности, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Председатель родительского комитета гимназии №10 Анна Глазырина посетовала, что родители, не соблюдая правила дорожного движения, не обращая внимания на знак, который находится на подъеме в гимназию и садик, завозят своих детей на территорию к воротам садика и к воротам гимназии, тем самым создают опасность нашим детям. По ее словам, уже были ситуации, когда юные гимназисты чуть не попадали под колеса.

А в декабре прошлого года несколько машин не смогли разъехаться, в результате одна из них повредила ворота гимназии. При этом в связи с высоким уровнем террористической опасности вход в гимназию оставили всего один, теперь машин стало еще больше.

«Три входа было на территорию. И поток человеческий немножко расходился, а сейчас все входят в одни ворота. И считай уже полгода получается мучение. Все и машины, и люди, и дети — всё в один ворота. И на этом пятачке никто не может разойтись», — сказала мама ученицы Гимназии №10 Инна Строкова.

Родители школьников несколько раз обращались в ГИБДД, прикладывали к заявлениям фото- и видеофиксацию нарушений. Но это пока не принесло результатов.

Чтобы обезопасить учеников гимназии, родители просят поставить здесь шлагбаум. Тем самым ограничить подъезд к воротам садика и школы.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv