Лица РК «Чайка»: Серафима Соколова

Продолжаем вас знакомить с игроками РК «Чайка». На этот раз расскажем о капитане женского состава Серафиме Соколовой.

Серафима родилась в Ижевске, но приехала в Севастополь для учебы в Севастопольском государственном университете на факультете зарубежной филологии.

Как она сама отмечает, регби ее привлекло на первом курсе университета и сейчас она уже два года в этом спорте.

«Тренеры из Севастопольской городской федерации регби пришли в наш университет и пригласили на тренировку. Мне очень понравилось, как они описывали динамику регби», — рассказала Серафима.

Капитан «Чайки» с удовольствием изучает иностранные языки, играет на гитаре и поет, а также занимается рукоделием и любит путешествовать.

Тем не менее, Соколова обладает настоящим спортивным духом и обязательно хочет побеждать.

«Обязательно хочу попасть в сборную Севастополя и защищать его цвета на соревнованиях разного уровня. Планирую активно заниматься регби ближайшие 5-7 лет», — подчеркнула она.

Напомним, тренер РК «Чайка» рассказал о прошедших сборах женского состава клуба.