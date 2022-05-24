В Севастополе растет заболеваемость COVID-19 и снижается иммунитет

Как и во всем мире

В Севастополе на 16% увеличилось количество заболевших коронавирусом за последние семь дней. Об этом 23 мая на аппаратном совещании сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

«Было 179 за прошлую неделю, 207 выявили на этой неделе», – уточнил он.

Согласно его данным, пошли вверх и другие показатели: увеличилась госпитализация — в больницы попали 156 человек, что на 9% превышает аналогичный показатель прошлой недели.

«Поскольку количество заболевших увеличилось, есть увеличение средненедельного темпа прироста с 0,03 до 0,04, коэффициент распространения составил 1,12. Коечный фонд стабильно сохраняется на уровне 5-10%, но мы готовы в любой момент доразворачивать койки при необходимости», — доложил вице-губернатор.

При этом он акцентировал внимание, что рост заболеваемости сейчас общемировая тенденция. В связи с этим он призвал горожан активнее вакцинироваться.

«Севастополь по-прежнему в тройке лидеров по уровню коллективного иммунитета. Если среднероссийский уровень составляет 36,8%, то у нас – 53,3%, хотя напомню: ранее он был выше 80%», — добавил Кулагин.

Ольга Сурикова