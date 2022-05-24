Севастопольские спасатели провели уникальные учения

При полном снаряжении севастопольские пожарники на скорость преодолевали подъем от Яшмового пляжа к Свято-Георгиевскому монастырю.

Самым лучший результат продемонстрировал Петр Чиляков, одолевший сложный подъем за 5 минут 3 секунды 35 миллисекунд.

Соревнования проводились по аналогии с всероссийскими состязаниями «Вертикальный вызов».

В следующем году главное управление МЧС по Севастополю планирует организовать соревнования среди территориальных органов ЮФО.

Представитель МЧС майор Павел Безнюк отметил, что спуск на Яшмовый пляж выбран не случайно, самый тяжелый подъем от моря в 850 ступеней.

«Подобные мероприятия в рамках соревнований «Вертикальный вызов», посвящённых памяти министра МЧС, героя России Евгения Зиничева, проходят в разных регионах страны. В основном на них покоряют лестничные марши городских высоток. Мы же решили сделать свой вариант в особенном формате: на мысе Фиолент, который является визитной карточкой региона. Наша дистанция сложней, так как ступени здесь очень неоднородные по ширине и высоте, постоянно меняется угол склона, лестница петляет», — отметил Безнюк.

Дарья Тимофеева

Фото и видео: пресс-служба главного управления МЧС в Севастополе