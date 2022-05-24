Аксенов предложил применить смертную казнь для командиров «Азова»

И создать «обменный фонд»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что против российского военнослужащего, которого осудили в Украине на пожизненный срок, дело было сфабриковано, так как «киевский режим торопится, понимая, что творить беззаконие ему осталось недолго».

Аксенов предложил пойти на ответную меру: в сжатые сроки вынести приговоры пленным украинским военным в ДНР и ЛНР. Это, считает он, позволит спасти жизни российским военнослужащим.

«Доказательств их вины в военных преступлениях более чем достаточно, поэтому и приговоры должны быть жесткими, включая пожизненное заключение и смертную казнь для «особо отличившихся» нацистских ублюдков вроде Калины с Волыной», — написал глава Республики в своем Telegram.

Аксенов считает, что после формирования «обменного фонда» прекратятся суды над российскими военными в Украине. Но обмену при этом не должны подлежать «одиозные персонажи».

«Надо оставить иллюзии, что с отмороженным киевским режимом можно о чем-то договориться. Только быстрый, решительный и беспощадный ответ», — заключил глава Крыма.

Ольга Сурикова