Ночью на улице Очаковцев перевернулась полицейская машина

Ночью, в 22 часа 4 апреля, полицейский «УАЗ» перевернулся от столкновения с «Хондой» на перекрестке улиц Очаковцев и Адмирала Октябрьского.

Как сообщили в полиции, «Хонда» под управлением водителя 2001 года рождения, двигалась по ул. Адмирала Октябрьского в сторону ул. Большая Морская, а патрульный автомобиль проезжал перекрёсток со стороны улицы Годлевского в направлении улицы Генерала Петрова, с включёнными проблесковыми маячками.

Пострадавших в ДТП нет.

Напомним, вчера также на проспекте Генерала Острякова насмерть был сбит мотоциклист.