В Севастополе рассказали, на каких поездах можно летом приехать и уехать из Крыма

В этом году летом в Крым и обратно будут ходить 4 поезда по направлению в Москву и 2 в Санкт-Петербург, а также по одному в другие регионы. Об этом рассказа начальник управления туризма Лариса Остапенко.

Из Севастополя можно будет добраться прямым поездом до Мурманска и Архангельска. Этот состав будет ходить раз в неделю, а первый рейс состоится 1 мая. Также будет запущено движение по линии Челябинск-Севастополь, тут поезда начнут ходить со 2 мая по 26 сентября один раз в неделю по вторникам из Севастополя и по пятницам из Челябинска.

В целом из Крыма и обратно во время летнего сезона будут ходить поезда в следующих направлениях: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Омск, Пермь, Адлер, Кисловодск, Уфа, Ростов-на-Дону, Смоленск. Все они уходят из Симферополя.

Напомним, из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился поезд из новых вагонов.