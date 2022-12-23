В Севастополь из Санкт-Петербурга приедет поезд в новой ливрее

Из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился поезд из новых вагонов. В пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» рассказали, что их можно узнать по другой окраске – они в фирменных сине-бирюзовых оттенках, говорится в сюжете «НТС».

При этом генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов сказал, что только пассажирам решать, оставаться ли вагонам в новой ливрее или нет.

«Мы сделали тестовую окраску поездов «Таврия» в новой ливрее. Она у нас теперь бирюзовая полосатая. Пытаемся протестировать, насколько она зайдет нашим пассажирам. Если это произойдёт, то вся наша новая линейка вагонов впоследствии будет выглядеть именно так. Безусловно, мы учтём пожелания наших пассажиров. Если будет обратная связь, и нужно что-то поправить, мы обязательно это сделаем», — отметил он.

Также Ганов пообещал, что в предстоящие новогодние праздники и весной «Гранд Сервис Экспресс» планирует назначить дополнительные пассажирские поезда из Москвы в Симферополь. Кроме того, 30 декабря из столицы в Крым отправится туристический поезд «Крымский вояж» для любителей романтики путешествий.

Ольга Сурикова