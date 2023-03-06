Сегодня перекрыли перемычку между развязкой «Огурец» и пр. Генерала Острякова

Сегодня перекрыто движение по съезду с автомобильной развязки «Огурец» в сторону пр. Генерала Острякова.

Как сообщил и. о. директора дептранса Станислав Таматаев, движение общественного транспорта по этой дороге сохраняется, а для всех остальных «временные неудобства» продлятся до ноября 2025 года.

Замгубернатора Павел Иено пообещал ускорить темпы сдачи реконструкции и пустить движение до этого срока. Он также отметил, что старт работ увязан с окончание работ на Ялтинском кольце.

Напомним, Ялтинское кольцо обещали открыть до 1 мая 2023 года.