В Севастополе рассказали, где можно заработать 200 тыс. рублей

В Севастополе самой оплачиваемой вакансией с зарплатой в 200 тыс. рублей стал стоматолог-ортопед, об этом сообщили в пресс-службе севастопольского Центра занятости.

На втором месте опытный оператор станка с ЧПУ с оплатой труда до 150 тыс. рублей. В тройку вошла вакансия специалиста по составлению и проверке сметной документации.

Руководство строительной компании предлагает зарплату от 120 до 150 тыс. рублей для специалиста со стажем работы от 5 лет, а также полный соцпакет.

На четвертом месте вакансия механика ДВС с зарплатой от 110 до 130 тыс. рублей. Замыкает пятёрку рейтинга вакансия водителя с зарплатами до 100 тыс. рублей.

На портале «Работа России» представлено более 200 таких вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей. К примеру, ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С.Круподёрова» предлагает водителям троллейбусов и автобусов зарплату от 60 до 100 тыс. рублей, стипендии на переобучение, транспортные льготы и полную занятость.

Отметим, что на портале «Работа России» жителям Севастополя доступно свыше 3,7 тыс. вакансий от местных работодателей. Из них более 30% предложений с зарплатой выше 50 тыс. рублей.

Напомним, Севастополь за год просел на 6 позиций в рейтинге регионов России по уровню зарплат в различных отраслях и занял 62-е место в стране. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг, опираясь на данные Росстата. По итогам 2023 года в нашем городе самая большая средняя зарплата в отрасли сухопутного транспорта. По данным аналитиков, она находится на уровне 64 тыс. рублей.