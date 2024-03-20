Где не будет электричества в Севастополе 21 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 21 марта.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
ул. Комсомольская, 56-80,51-73;
ул. Дзержинского, 52,55-63;
ул. Перекопская, 4-8,1-5
ул. Костромская, 7-25;
ул. Вологодская, 2-8,12-24,1-17;
ул. Ладожская, 2;
ул. Томская, 72-82,67-81
ул. Закамчатская, 2-26,1-19;
ул. Арсенальная, 2-20,1-23;
ул. Черниговская, 2-10
пер. Мореходный, 2-14,1-5;
пр-д. Троицкий, 2-12,15-А,7-А,5-Б,1-3,9,17;
ул. Айландовая, 12-14,18
ул. Клубничная, 2-34,1-17;
ул. Рассветная, 65;
ул. Сиреневая, 4-30,3-33;
ул. Дубинина, 22,17-23;
ул. Самотечная, 9-19;
ул. Коли Пищенко, 38-40,33-35
ул. 2-й обороны, 14-А,34-А,6,14,18-20,26,34-38,11,303;
ул. Алексея Гущина, 128-А,10-16,108,118,122-128,уч118,129-Б,129-А,127-129,139;
ул. Предместная, 18-А,8-14,20-24,33-35,14-А,50,84,13-А,19-А,5,11-13,21-25;
пер. Тюменский, 18-Д,10,14-20,180,9,1277;
ул. Тюменская, 38,52-56
ул. Донская, 20-А,2-38,1-А,1-Б,3-21;
ул. Драчука, 29;
ул. Кавказская, 8-14,5-13;
ул. Каспийская, 74-76;
ул. Артиллеристов, 2-44,1-59;
ул. Таманская, 6-16,11;
ул. Танкистов, 8-Б,8-34,34-48,5-45,47-А
пр-д. Каспийский, 46-70, 53-А,47-69,79
СТ «Сапун-гора», 1418,1433,1437-1439,1525;
ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;
ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;
ул. Танкиста Ревкова, 28,31;
пер. Блиндажный, 3,9
с. Оборонное
ул. Балашова, 2-6,10,1-А,5/1-Б,1-15,19;
ул. Сельскохозяйственная, 10-А,8-А,4-14,11-А,1-15;
ул. Бассейная, 14-А,4-А,к.328,4-14,695,15-Б,17-А,15-17,329,695;
ул. Балашова, 380,13-А,13-Б,13-В,25,461;
СТ «Таврида», 1,67
с. Широкое
ул. Булгакова, 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77, 45,89,99,103-109,119-127;
ул. Клюшкина, кад.592,32,46-60,66-68,9,кад.595,9-А,9,33-37,49;
пер. Яблоневый, 6,5-7;
ул. Приозерная, 14-А,8-48
КСП «Красный Октябрь», 26
Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:
пр. Аэродромный, 2-8(чёт), 22, 28, 1, 3;
Аэродромное шоссе, 16, 20, 22, 28, 45, 47;
ул. Шабалина, 50;
ул. Парашютная, 32, 7, 11-19(нечёт), 48, 601;
ул. Колодезная, 18, 24, 28, 30, 34-46(чёт), 25-а, 25, 27, 39, 29-35(нечёт), 13, 45, 50-б, 20, 50, 50-а, 41, 43, 602, 603;
пер. 1-й Планерный, 6, 8, 14, 13;
ул. Молочная, 10, 12, 21, 23;
СТ «Сокол», 10, 18-а, 3, 7, 15, 17, 911.