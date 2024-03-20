Где не будет электричества в Севастополе 21 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 21 марта.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

ул. Комсомольская, 56-80,51-73;

ул. Дзержинского, 52,55-63;

ул. Перекопская, 4-8,1-5



ул. Костромская, 7-25;

ул. Вологодская, 2-8,12-24,1-17;

ул. Ладожская, 2;

ул. Томская, 72-82,67-81



ул. Закамчатская, 2-26,1-19;

ул. Арсенальная, 2-20,1-23;

ул. Черниговская, 2-10



пер. Мореходный, 2-14,1-5;

пр-д. Троицкий, 2-12,15-А,7-А,5-Б,1-3,9,17;

ул. Айландовая, 12-14,18



ул. Клубничная, 2-34,1-17;

ул. Рассветная, 65;

ул. Сиреневая, 4-30,3-33;

ул. Дубинина, 22,17-23;

ул. Самотечная, 9-19;

ул. Коли Пищенко, 38-40,33-35



ул. 2-й обороны, 14-А,34-А,6,14,18-20,26,34-38,11,303;

ул. Алексея Гущина, 128-А,10-16,108,118,122-128,уч118,129-Б,129-А,127-129,139;

ул. Предместная, 18-А,8-14,20-24,33-35,14-А,50,84,13-А,19-А,5,11-13,21-25;

пер. Тюменский, 18-Д,10,14-20,180,9,1277;

ул. Тюменская, 38,52-56



ул. Донская, 20-А,2-38,1-А,1-Б,3-21;

ул. Драчука, 29;

ул. Кавказская, 8-14,5-13;

ул. Каспийская, 74-76;

ул. Артиллеристов, 2-44,1-59;

ул. Таманская, 6-16,11;

ул. Танкистов, 8-Б,8-34,34-48,5-45,47-А



пр-д. Каспийский, 46-70, 53-А,47-69,79



СТ «Сапун-гора», 1418,1433,1437-1439,1525;

ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;

ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;

ул. Танкиста Ревкова, 28,31;

пер. Блиндажный, 3,9



с. Оборонное

ул. Балашова, 2-6,10,1-А,5/1-Б,1-15,19;

ул. Сельскохозяйственная, 10-А,8-А,4-14,11-А,1-15;

ул. Бассейная, 14-А,4-А,к.328,4-14,695,15-Б,17-А,15-17,329,695;

ул. Балашова, 380,13-А,13-Б,13-В,25,461;

СТ «Таврида», 1,67



с. Широкое

ул. Булгакова, 56-А,56-Б,48-52,62-110,77-А,31-А,33-77, 45,89,99,103-109,119-127;

ул. Клюшкина, кад.592,32,46-60,66-68,9,кад.595,9-А,9,33-37,49;

пер. Яблоневый, 6,5-7;

ул. Приозерная, 14-А,8-48



КСП «Красный Октябрь», 26