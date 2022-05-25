В кинотеатрах России решили показывать фильм 1964 года «Я шагаю по Москве»

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Министерство культуры решило выпустить в повторный прокат фильм 1964 года «Я шагаю по Москве» режиссера Георгия Данелии. Показы начнутся с 26 мая. Информация об этом появилась на странице минкульта во «ВКонтакте».

Лирическая комедия была одним из символов хрущевской оттепели. В центре сюжета — события одного дня, которые происходят со строителем метро Колькой, а также его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым, призывником и молодоженом Сашей, продавщицей отдела грампластинок ГУМа Аленой.

В нем впервые сыграл главную роль Никита Михалков. В картине звучит песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова «А я иду, шагаю по Москве».

Премьера ленты прошла на XVII Каннском кинофестивале 1964 года, где Данелия был удостоен специального почетного упоминания жюри в числе молодых кинематографистов: «За индивидуальность и обещания, которые они выразили в своих произведениях».

Цифровая реставрация выполнена киноконцерном «Мосфильм».

Ранее, 21 апреля в российский кинопрокат возвращали фильм «Любовь и голуби».

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Ольга Сурикова