В Севастополе расширяется перечень предметов в пунктах проката для новорожденных

Вместо 7 наименований их стало 16
На прошедшем заседании правительства Севастополя одобрен проект постановления, предусматривающий расширение перечня предметов в пунктах проката для новорожденных.
По итогам обсуждений с родительским сообществом в список добавили: коляски для новорожденных, коляски-трансформеры для близнецов, прогулочные коляски для близнецов, детские манежи, ходунки, автолюльки и автокресла для детей от полугода, шезлонги для новорожденных и видеоняню.
Для получения услуг необходимо обращаться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям по адресам: ул. Пушкина, д. 18, ул. Н. Музыки, д. 30, ул. Курчатова, д. 11, ул. Умрихина, д. 3, ул. Льва Толстого, д. 32. Время работы: пн-чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45.
Контактный телефон 54-21-99. А также на ул. Пожарова, д. 28-а, время работы: пн-воскр. — с 8:00 до 20:00. Контактный телефон 55-07-23.
Прокат предметов для новорожденных — это часть нашей региональной программы по повышению рождаемости в рамках нацпроекта «Семья». С условиями проката можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.
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Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai