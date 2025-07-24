В Севастополе расширяется перечень предметов в пунктах проката для новорожденных

Вместо 7 наименований их стало 16

На прошедшем заседании правительства Севастополя одобрен проект постановления, предусматривающий расширение перечня предметов в пунктах проката для новорожденных.

По итогам обсуждений с родительским сообществом в список добавили: коляски для новорожденных, коляски-трансформеры для близнецов, прогулочные коляски для близнецов, детские манежи, ходунки, автолюльки и автокресла для детей от полугода, шезлонги для новорожденных и видеоняню.

Для получения услуг необходимо обращаться в отделения Центра соцпомощи семьи и детям по адресам: ул. Пушкина, д. 18, ул. Н. Музыки, д. 30, ул. Курчатова, д. 11, ул. Умрихина, д. 3, ул. Льва Толстого, д. 32. Время работы: пн-чт — с 8:00 до 17:00, пт — с 8:00 до 15:45.

Контактный телефон 54-21-99. А также на ул. Пожарова, д. 28-а, время работы: пн-воскр. — с 8:00 до 20:00. Контактный телефон 55-07-23.

Прокат предметов для новорожденных — это часть нашей региональной программы по повышению рождаемости в рамках нацпроекта «Семья». С условиями проката можно ознакомиться на сайте департамента труда и соцзащиты населения.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai