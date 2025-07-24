В Балаклаве грядут перемены на дорогах на въезде на набережную

Сегодня в ходе заседания правительства снова был поднят вопрос о решении проблемы с транспортным коллапсом в районе площади 1 Мая в Балаклаве. Губернатор Михаил Развожаев поручил своему заму Павлу Иено без промедления реализовывать выработанные предложения.

«Вы мне доложили вчера по Балаклаве предложение, сегодня еще с ГИБДД согласуйте тогда и приступайте», — заключил глава города.

Ранее губернатор уже резко критиковал дорожное движение в районе площади 1 Мая: «Это уже какая-то вакханалия, а не дорожное движение!»

По его словам, несмотря на установку светофоров ситуация на дорогах только ухудшилась. Губернатор предложил подумать о запрете проезда нерезидентам.

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Ольга Сурикова

Фото: скришот видео соцсети