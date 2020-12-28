В Севастополе расширили перечень детей, которым дадут новогодние подарки

Уже более 8 тысяч детей получили сладкие подарки

В Севастополе расширен перечень категорий детей, которые получат новогодние подарки от государства. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

«В перечень детей, которые получат новогодний подарок включаем детей, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей из приюта», – сказал Борисенко.

По его данным, на сегодня новогодние подарки уже получили 8 тысяч 283 ребенка.

Отмечается, что право на получение новогоднего подарка имеют дети льготных категорий в возрасте от 0 до 14 лет из многодетных и малообеспеченных семей; дети, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; дети-инвалиды; сироты и дети, лишенные родительского попечения. Последним также подарки доставляются на дом.

В правительстве уведомили, что с подробной информацией о выдаче новогодних подарков льготным категориям детей можно ознакомиться на сайте департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя.

Напомним, активисты решили поздравить детей медицинских работников Севастополя с предстоящими новогодними праздниками.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя