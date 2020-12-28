В Севастополе коронавирусом заразился 81 человек за сутки

Смертельных случаев не зафиксировано

По состоянию на утро 28 декабря зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от трёх до 86 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

27 человек выписаны после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 6509 человек. В настоящий момент выздоровели 6024 человека, 223 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 197 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме, – 190.

Под наблюдением находится 586 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.