В Севастополе Дед Мороз придет в каждую семью медиков

Акция «Новый год в каждый дом»

В волонтерском штабе «Мы вместе» стартовала Всероссийская акция «Новый год в каждый дом». Активисты решили поздравить детей медицинских работников Севастополя с предстоящими новогодними праздниками, сообщает пресс-служба правительства.

Волонтеры в костюмах Дедов Морозов отправились по адресам, где проживают дети медицинских работников, чтобы подарить им сладкие подарки. Всего запланировано поздравление 500 детей.

Всех желающих призвали поддержать акцию. Подать заявку можно на сайте dobro.ru. На сегодняшний день уже зарегистрировались 30 добровольцев.

Акция продлится до 30 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя