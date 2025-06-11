В Севастополе распространяется фейк с призывом выйти в День России почтить память погибших в СВО

Губернатор Михаил Развожаев назвал это уже украинской «традицией».

«Опять придумана новая атака в медиаресурсах с призывом выйти завтра, в День России, почтить память погибших солдат из севастопольских воинских частей. При этом фейкометы в этом призыве ссылаются на меня», — написал глава города в своем Telegram.

Он подчеркнул, что киевскому режиму, который отказывается забирать тела своих воинов, «сложно понять, что, в отличие от них, мы чтим память наших воинов каждый день, я рассказываю вам о наших павших героях в своем аккаунте. Мы называем в честь наших героев улицы, рассказываем о них на уроках, по ТВ. И у нас нет необходимости выходить на такие акции».

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети