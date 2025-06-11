Здание бывшего кинотеатра «Дружба» могут вернуть в собственность города

Власти Севастополя рассматривают возможность изъятия здания бывшего кинотеатра «Дружба» у католической общины. Об этом стало известно на встрече партактива Гагаринского района партии «Единая Россия» с губернатором Михаилом Развожаевым, сообщает Севастопольская газета.

Объект, расположенный на площади Ушакова, в 2018 году был передан религиозной организации «Приход Святого Климента Римско-Католической Церкви». По замыслу, католики должны были восстановить здание, которое является памятником архитектуры — оно было построено в начале XX века как католический храм. Однако полноценная реставрация так и не началась.

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Как пояснил администратор прихода отец Матфей, препятствием стало отсутствие оформленных прав на землю. Севнаследие не выдает разрешение на проведение работ, так как не урегулирован вопрос с границами участка. Соседние собственники, включая гостиницу «Украина», не согласны на изменения.

До передачи объекта религиозной общине городские власти рассматривали здание как потенциальную площадку под дворец бракосочетания или концертный зал с органом. Новый ЗАГС вскоре должен открыться в Новом Херсонесе, а идея органного зала остаётся актуальной.

Дмитрий Островский

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