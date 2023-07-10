В Севастополе «Раскольникову» дали 22 года строгого режима

В Севастополе вынесен приговор мужчине за разбойное нападение и жестокое убийство пожилой женщины.
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что убийство 81-летней пенсионерки местный житель совершил в феврале прошлого года.
Престарелая женщина проживала в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Ерошенко. Ранее в качестве сиделки за ней ухаживала его супруга. Поэтому нападавший знал, что в силу возраста жертва не сможет оказать активного сопротивления, при этом материально обеспечена и живет одна.
Вооружившись молотком, он проник в ее квартиру с отдельного входа. В квартире мужчина нанес пенсионерке не менее 9 ударов молотком по голове, отчего она скончалась.
После этого он похитил из дома свыше 260 тыс. рублей.
Расследование проведено ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю.
Суд, с учетом мнения государственных обвинителей, назначил виновному наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ольга Сурикова