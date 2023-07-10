Немцы построят танковый завод в Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, производящий танки Leopard,

откроет завод по производству бронетехники в Украине сообщил в интервью американским СМИ гендиректор Армин Паппергер.

По его словам, завод, который построят в течение ближайших 12 недель, будет расположен на западной Украине. Немецкие специалисты обучат украинцев обслуживанию танков и других бронированных машин, производимых на заводе.

По словам Паппергера, теоретически завод сможет обеспечить Украину 60% артиллерийских боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий силами ВСУ.

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