В Севастополе ранее судимая местная жительница задержана за серию краж из магазинов.

Установлено, что 35-летняя местная жительница под видом покупательницы посещала магазины электроники и супермаркеты, похищала товар с витрин, прятала его под верхнюю одежду и скрывалась.

Похищенные музыкальные колонки и другие гаджеты, а также дорогостоящий алкоголь и парфюмерию она сразу же сбывала случайным знакомым, а деньги тратила на покупки и развлечения.

В двух последних эпизодах она похитила в одном из магазинов электроники Ленинского района робот-пылесос, а в продуктовом супермаркете – две бутылки элитного коньяка и бутылку ликера. Похищенный пылесос она не смогла сбыть, поэтому подарила своему приятелю, а спиртные напитки продала случайным прохожим. Стоимость ущерба в двух случаях составила 11 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность обвиняемой еще более чем к десяти аналогичным эпизодам на территории всех районов Севастополя.

По одному из уголовных дел фигурантка уже приговорена к 1 году 3 месяцам отбывания наказания в колонии –поселении. Расследование остальных уголовных дел продолжается.

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Ольга Сурикова