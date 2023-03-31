Природоохранная прокуратура подала в суд на Севприроднадзор за бездействие на мысе Сарыч

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура требует возложить на субъект хозяйствования охранные обязательства в связи с осуществлением деятельности в границах особо охраняемой природной территории. Речь идет об арендаторе земельного участка на мысе Сарыч.

Природоохранной прокуратурой установлено, что арендатор земельного участка, расположенного в пределах памятника природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Сарыч», осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с эксплуатацией берегоукрепительного сооружения.

А в связи с законодательством об особо охраняемых природных территориях в границах памятников природы и их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности.

Однако Севприродназором охранное обязательство субъекту хозяйствования до настоящего времени не выдано, что создает угрозу причинения ущерба уникальному природному комплексу.

Природоохранная прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании бездействия Севприроднадзора незаконным.

В иске прокурор потребовал обязать департамент природных ресурсов возложить на правообладателя земельного участка охранные обязательства и обеспечить контроль за их соблюдением.

Исковое заявление удовлетворено судом.

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Ольга Сурикова