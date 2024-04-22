В Севастополе работник кафе позарился на имущество забывчивого посетителя

В Севастополе задержан работник кафе, подозреваемый в хищении телефона и денег у жителя Мурманской области.

Уборщик заведения, заметив, что посетитель забыл свое имущество вблизи увеселительного заведения, решил забрать его себе.

Установлено, что в ночное время 29-летний приезжий из Мурманской области забыл на парапете свое портмоне с деньгами и мобильным. Оставленное заметил ранее судимый за кражи уборщик и забрал себе. Ущерб он причинил на общую сумму 15 тысяч рублей.

Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова