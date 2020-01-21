В Севастополе работают два «Центра игровой поддержки ребенка и семьи»

В Севастополе на базе детских садов № 69 и 130 работают Центры игровой поддержки ребёнка и семьи.

В детском саду № 69 в Центре созданы соляная и песочная комната, детская научная лаборатория, оранжерея, комната для трудов, театральная студия и кухня. Педагоги оказывают поддержку родителям во всестороннем развитии детей в возрасте от года до двух лет. Родители приходят с детьми на занятия раз в неделю.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой в рамках нацпроекта «Демография» стоит задача по созданию во всех дошкольных учреждениях условий для занятий с детьми более раннего возраста.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)