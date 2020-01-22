В Севастополе пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В рамках фестиваля запланированы однодневные и многодневные экскурсионные туры с посещением исторического центра Севастополя, Фиолента, Байдарской долины, Форосской церкви, перевала

«Чертова лестница», а также состоятся творческие встречи, концерты и спектакли.

Для гостей и участников фестиваля будут организованы уютные концертные вечера «Авторские песни с авторским вином», экскурсии, прогулки по старинному парку Фороса.

В ДОФ 31 января состоится концерт,посвященный песням Высоцкого,а 2 февраля-концерт-спектакль»Гамлет ХХ века»