В Севастополе пытались ограбить кофейный аппарат

Теперь кофе неудачный грабитель может выпить лет через пять В Севастополе полицейские задержали местного жителя за попытку ночью похитить выручку из кофейного аппарата.

Участковым удалось установить личность неудачного грабителя и задержать его. Им оказался 29-летний местный житель. Ночью, проходя мимо кофейного аппарата, он решил вскрыть его подручными средствами и похитить банкнотоприёмник. Однако случайный прохожий спугнул его и не дал довести дело до конца.

Доказательством вины задержанного стали записи с уличных камер видеонаблюдения, отметили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.