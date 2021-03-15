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В Севастополе пытались ограбить кофейный аппарат

15-03-2021
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Теперь кофе неудачный грабитель может выпить лет через пять

В Севастополе полицейские задержали местного жителя за попытку ночью похитить выручку из кофейного аппарата.

С заявлением в полицию обратился владелец уличного кофейного аппарата. Он сообщил, что ночью неизвестный повредил оборудование и скрылся. Инцидент произошел в Нахимовском районе, на Северной стороне.

Участковым удалось установить личность неудачного грабителя и задержать его. Им оказался 29-летний местный житель. Ночью, проходя мимо кофейного аппарата, он решил вскрыть его подручными средствами и похитить банкнотоприёмник. Однако случайный прохожий спугнул его и не дал довести дело до конца.

Доказательством вины задержанного стали записи с уличных камер видеонаблюдения, отметили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Напомним, недавно в Севастополе был задержан мужчина за поджог банкомата. Он хотел согреться от такого огня.

Ольга Сурикова

 

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