В Севастополе не могут справиться с блокираторами для парковки в районе рынка «Чайка»

После обращения горожан их количество только выросло
В Севастополе практически по всему городу есть места, которые отгородили для себя «хозяева дороги» блокираторами для парковки.
На улице Наваринской, которая находится рядом с рынком «Чайка», более двух лет ведут борьбу установщиками блокираторов на и без того узкой дороге, пишет «Севастопольская газета».
Улица Наваринская является альтернативным проездом от жилых домов по ул.Батумской и рынка «Чайка» — в районы Артбухты и площади Восставших. Здесь шесть дней в неделю, кроме понедельника, наблюдается сложное постоянно движение автомобилей. Все прилегающие улицы (Частника, 6-я Бастионная, Щорса, Костомаровская, Щербака и Бутакова) полностью забиты припаркованным транспортом.
Выехать с ул.Батумской можно только по двусторонней ул.Щорса, но и она зачастую становится тупиковой из-за припаркованных машин и плотного трафика. И спасением для автомобилистов в таком случае является улица Наваринская.
Однако здесь прямо на проезжей части некими автовладельцами установлены блокираторы, препятствующие нормальному проезду по этому участку дороги.
За год с двух их количество увеличилось уже до пяти. Департамент транспорт на обращение людей обещал разобраться, но меры не принял. Обращение в прокуратуру тоже не принесло результатов, даже несмотря на предписание ведомства, признавшего их незаконными.
В феврале 2021 года горожане направили новый запрос в прокуратуру, через месяц получили ответ от департамента департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в котором говорилось, что стопперы удалены с проезжей части ул. Наваринской. Однако ответ на бумаге не соответствовал действительности. Блокираторы продолжают оставаться на своих местах.
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По данным издания, сейчас готовится запрос в ДИЗО и Севреестр с целью узнать законность использования указанного земельного участка.
Если подтвердится самовольность захвата участка дороги, дальше вопрос о демонтаже незаконных блокираторов будет решаться через комиссию Горхоза по вопросам освобождения земель.
Ольга Сурикова