В Севастополе не могут справиться с блокираторами для парковки в районе рынка «Чайка»

После обращения горожан их количество только выросло

В Севастополе практически по всему городу есть места, которые отгородили для себя «хозяева дороги» блокираторами для парковки.

На улице Наваринской, которая находится рядом с рынком «Чайка», более двух лет ведут борьбу установщиками блокираторов на и без того узкой дороге, пишет «Севастопольская газета».

Улица Наваринская является альтернативным проездом от жилых домов по ул.Батумской и рынка «Чайка» — в районы Артбухты и площади Восставших. Здесь шесть дней в неделю, кроме понедельника, наблюдается сложное постоянно движение автомобилей. Все прилегающие улицы (Частника, 6-я Бастионная, Щорса, Костомаровская, Щербака и Бутакова) полностью забиты припаркованным транспортом.

Выехать с ул.Батумской можно только по двусторонней ул.Щорса, но и она зачастую становится тупиковой из-за припаркованных машин и плотного трафика. И спасением для автомобилистов в таком случае является улица Наваринская.