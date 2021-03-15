Севастополе горбольница №9 наконец-то «отмылась» от коронавируса

До этого она работала в режиме коронавирусного госпиталя



В Севастополе городская больница №9 полностью прекратила прием больных коронавирусом пациентов в начале марта. Об этом сообщено сегодня на аппаратном совещании.

Директор департамента здравоохранения Виталий Денисов сообщил, что прием пациентов с COVID-19 завершился в начале марта, после чего в медучреждении был проведен косметический ремонт и «контрольные смывы».

«Сегодня с 8:00 городская больница №9 работает в прежнем режиме. С Роспотребнадзором все отработано, смывы пришли отрицательные, разрешение на работу получено. В стационаре 268 коек», — отметил Виталий Денисов.

Распоряжение начале приема обычных пациентов было принято сегодня, 15 марта.

Также на аппаратном совещании было сообщено, что заболеваемость коронавирусом в городе снизилось на 23%, а коечный фонд свободен на 31%.

Ольга Сурикова