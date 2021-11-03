В Севастополе пьяный водитель врезался в дерево

Росгвардейцы пришли на визг тормозов и громкий звук

В Севастополе задержан местный житель, который в пьяном виде влетел в дерево. Помощь ему оказывали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

«Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы услышали визг тормозов и громкий звук удара – иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в деревья. Правоохранители помогли пострадавшим выбраться из автомобиля и вызвали на место скорую помощь и ГИБДД», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Он сам рассказал силовикам, что выпивал перед тем, как сесть за руль. Росгвардейцы передали его прибывшим инспекторам ГИБДД.

Проводится проверка.

Напомним, в этот же день пьяный водитель снес забор и перевернулся на своей машине на Фадеева.

Ольга Сурикова