В Севастополе за сутки коронавирусом заболели 345 человек

Высокое количество смертей сохраняется

В Севастополе по состоянию на 3 ноября зарегистрировано 345 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

315 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 13 человек в возрасте от 56 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 40 085 человек.

В настоящий момент выздоровели 33 698 человек, 1 392 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 ноября сделали прививку от коронавируса 190 781 человек. Второй этап вакцинации прошли 159 548 жителей региона.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 3 ноября поступило 245 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.