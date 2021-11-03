Путин посетит Севастополь на День народного единства

Визит главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин в четверг прилетит в Севастополь, посетит мемориал, выступит там и возложит цветы, а также встретиться с главой город», — заявил Песков.

В пресс-службе правительства Севастополя пока не стали комментировать точную программу визита президента.

При этом анонсировали, что 5 ноября город посетит экс-министр культуры, а сейчас помощник президент РФ Владимир Мединский. Он примет участие в церемонии открытия бюста командующему Черноморским флотом в 1926 -1931 годах Владимиру Орлову, расстрелянному в 1938 году и реабилитированному в 1956 году.

Бюст будет расположен в районе дома по улице Колобова, 19.

Дарья Тимофеева

Фото: www.kremlin.ru