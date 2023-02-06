МЧС: Сейсмическая активность в Крыму не зарегистрирована

В Крыму сегодня, 6 февраля, не зарегистрирована выбивающаяся из нормы сейсмическая активность, сообщили в республиканском подразделении МЧС.

«На утро понедельника 6 февраля сейсмическая активность в Крыму не зарегистрирована. При малейшей угрозе землетрясения МЧС проведет экстренное оповещение населения», — сообщили в ведомстве журналистам РИА новости Крым.

Те менее, как отмечают эксперты, вся южнобережная зона полуострова и восточная часть Керченского полуострова – сейсмически опасные зоны, где землетрясение может произойти в любой момент, а спрогнозировать это явление природы невозможно.

Напомним, сегодня, 6 февраля, в результате землетрясения в Турции погибли 912 человек, ранены 5385. Такие цифры приводит президент страны Реджеп Эрдоган.