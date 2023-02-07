В Севастополе на улице Громова Mercedes влетел в КамАЗ

В Севастополе вечером 6 февраля на улице Громова произошло ДТП с участием трех автомобилей, которое не обошлось без пострадавших.

В 18:40 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель автомобиля Мercedes, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю КамАЗ, который двигался прямо по главной дороге, и допустил столкновение с ним.

После удара грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате происшествия водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу. Все участники аварии оказались трезвыми, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Данилина.

Ольга Сурикова