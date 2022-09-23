В Севастополе пьяный водитель наехал на тротуаре на двух девочек

Вчера вечером, 22 сентября, пьяный водитель на улице Некрасова наехал на двух девочек 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба полиции Севастополя.

Дети получили травмы и были доставлены в больницу. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

«Установлено, что 22.09.2022 около 20 часов 33 минут на улице Некрасова в районе дома №65 40-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2107, не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на двух пешеходов: девочек 2007 г.р. и 2008 г.р.», — сообщили в ведомстве.

Составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Кроме того, водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ за управление автомобилем без водительского удостоверения.

Напомним, в Крыму пьяный водитель во время погони отстреливался от полиции.

Дмитрий Островский