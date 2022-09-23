В Севастополе мальчика со сложной патологией прооперировал московский специалист

В Севастополе в горбольнице №5 прооперировали мальчика со сложной и редкой патологией — тремя почками. На помощь севастопольским медикам пришли специалисты Морозовской детской больницы Москвы.

На операционном столе оказался ребенок. У него еще в утробе матери генетический тест показал наличие трех почек. Ну, точнее, одна из пары — удвоенная, говорится в сюжете «Вести. Севастополь».

Врачи опасались, что может присоединиться сопутствующая патология. Мальчику уже оперировали полгода назад, но результат оказался неудачный. Теперь нужно было все исправить: удалить сегмент почки и имплантировать сегмент мочеточника.

Операцию делали лапароскопическим методом — через несколько небольших проколов. Так малотравматично возможно делать обширные, эффективные вмешательства. Это тот случай, когда навыки хирурга должны быть подкреплены инструментально.

Маленький пациент оказался в надежных руках опытного специалиста из Морозовской больницы — детского уролога Олега Шмырова. Он сотрудничает с севастопольской больницей уже больше пяти лет — он не только оперирует, но и обучает местных специалистов на мастер-классах. Обычно такие визиты бывают раз в полгода, специально подбирают пациентов со сложными или необычными случаями.

Ольга Сурикова

Фото: sevdz.ru