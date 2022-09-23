Погода в Севастополе на выходных

Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями.

Ночью, утром дождь, гроза; днем без существенных осадков.

Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 18…20°.

Завтра, 24 сентября, облачно.

Ночью, днем дождь, гроза.

Ветер северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 10…12°, днем 17…19°.

В воскресенье, 25 сентября, переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 10…12°, днем 20…22°.

Фото: Елена Дарда