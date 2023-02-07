В Севастополе поступило более 100 анонимных сообщений о минировании за год

За 2022 год в Севастополе зафиксировано 105 анонимных угроз террористического характера, из них 97 отправлены с использованием интернет-сервисов, восемь – по телефону. Об этом сообщило управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Объектами ложного минирования становились административные здания, места массового скопления людей, учреждения образования, суды, военные учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и жилые дома.
«Ни в одном из случаев информация не нашла своего подтверждения», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что значительная часть звонивших не осознавала неотвратимость наказания за свои действия.
Все причастные к телефонным анонимным сообщениям о терактах были установлены. Двое — привлечены к уголовной ответственности с принудительным лечением в психиатрических больницах. Остальные привлечены к административной ответственности.
Ольга Сурикова