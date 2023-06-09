Губернатор Севастополя объявил о создании в городе подразделений теробороны

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вчера вечером, 8 июня, в эфире телеканала «СТВ» сообщил о создании в городе подразделений территориальной обороны.

«Для дополнительной безопасности все объекты критическое инфраструктуры будут дополнительно усиливаться патрулями, в том числе лесные наши тропы и все остальное. Это будут представители Севастополя в формате добровольной народной дружины. По сути – это начало создания нашей собственной севастопольской территориальной обороны, которая нам нужна для поддержания общественного порядка и спокойствия в это время», — отметил глава города.

Набор начнется со следующей недели. Эту работу возглавляет депутат Заксобрания Михаил Чалый.

Напомним, активное контрнаступление ВСУ планируют начать с 12 по 23 июня, в период проведения учений НАТО и Дня России. Такое мнение высказал первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук.