В Севастополе молодой гонщик на «девятке» сбил человека насмерть

В суд Севастополя направлено уголовное дело по факту гибели пешехода в результате ДТП на улице Хрусталева.

По версии следствия, вечером 21 октября 2021 года обвиняемый двигался по дороге по улице Хрусталева за рулем автомобиля «ВАЗ 21093» с выключенными неисправными фарами.

На нерегулируемом обозначенном пешеходном переходе в районе дома № 61 водитель сбил 55-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Ольга Сурикова